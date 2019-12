Numa fase de grupos da Taça da Liga na qual Benfica e Sporting estão em apuros, o FC Porto é o único dos três grandes que entra na derradeira jornada a depender apenas de si para se apurar para a 'final four'. Uma condição que os dragões conseguiram esta quinta-feira, graças a uma vitória por 3-0 sobre o Casa Pia, um resultado que os coloca na liderança do Grupo A, com melhor diferença de golos do que o Chaves, o segundo colocado com os mesmos 6 pontos.





Desta forma, e tendo vantagem nos dois primeiros critérios de desempate, os portistas podem jogar para o empate na última ronda ante os flavienses e, mesmo assim, seguem para a 'final four'. Caso percam, aí quem avança são os de Chaves.