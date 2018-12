As contas do Grupo C da Allianz Cup em direto: FC Porto em apuros

Classificação ao intervalo





1. Chaves, 5 pontos (3-2 em golos)2. FC Porto, 4 pontos (5-4)3. Varzim, 4 pontos (5-6)4. Belenenses, 3 (2-3)17:52 - Tempo de intervalo nos dois jogos deste Grupo C. O Chaves está em boa posição para se apurar, mercê do seu empate ante o Varzim e da1. Chaves, 5 pontos (3-2 em golos)2. FC Porto, 4 pontos (5-4)3. Varzim, 4 pontos (5-6)4. Belenenses, 3 (2-3)39' - O FC Porto mexe no Jamor. Claramente desagradado com o que vai vendo, Sérgio Conceição tirou Maxi Pereira e colocou Hernâni em campo.37' -! D'Ajuda iguala o encontro, na sequência de uma bela jogada coletiva. Os poveiros, que ainda sonham com o apuramento, estão a um golo de saltar para o topo do Grupo C.1. Chaves, 7 pontos (3-1 em golos)2. FC Porto, 4 pontos (5-4)3. Varzim, 3 pontos (4-6)4. Belenenses, 3 (2-3)34' - Marca o Chaves diante do Varzim (1-0)! Golo de Niltinho, que deixa os flavienses com pé e meio na final four da Allianz Cup.30' - Continuamos com os mesmos resultados desta a última atualização.1. Chaves, 5 pontos (2-1 em golos)2. FC Porto, 4 pontos (5-4)3. Varzim, 4 pontos (4-5)4. Belenenses, 3 (2-3)20' - O FC Porto vai tentando dar a volta ao resultado, mas por agora não conseguiu chegar ao golo do empate.10' - Segue tudo igual nos dois jogos deste Grupo C e, por isso, o Chaves continua em posição de apuramento.1. Chaves, 5 pontos (2-1 em golos)2. FC Porto, 4 pontos (5-4)3. Varzim, 4 pontos (4-5)4. Belenenses, 3 (2-3)4' -Marca Reinildo (1-0). Com este resultado, o primeiro lugar deste Grupo C é do Chaves, que de momento tem 5 pontos.17:03 - Começam os dois jogos da tarde!Definidos os apuramentos de Benfica, Sporting e Sp. Braga, este domingo é dia de se conhecer o derradeiro apurado para a final four da Allianz Cup, que sairá do Grupo C. Na luta estão FC Porto, Chaves e Varzim, com 4, 4 e 3 pontos, respetivamente. Havendo duas equipas empatadas em pontos na frente, a discussão do apuramento poderá ter de ser feita na conta dos golos.