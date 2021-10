As contas do grupo do Benfica na Allianz Cup

O empate (3-3) entre V. Guimarães e Benfica adiou todas as decisões do Grupo A da Allianz Cup para a 3ª e última jornada, na qual o Benfica irá receber o Sp. Covilhã. Só o primeiro classificado avança para a final four da competição e, nesta altura, apenas minhotos e encarnados podem apurar-se para a fase decisiva.





Já com dois jogos realizados o V. Guimarães lidera o grupo, com 4 pontos, depois de ter derrotado o Sp. Covilhã na 1ª jornada, por 2-0. O primeiro critério de desempate é a diferença entre golos marcados e sofridos e os minhotos têm um saldo positivo de dois golos (5 marcados e 3 sofridos). Quer isto dizer que, para o Benfica terminar no 1º lugar, terá de derrotar o Sp. Covilhã por três golos de vantagem ou, então, vencendo com dois, marcar pelo menos três tentos. Isto porque o segundo critério de desempate é o número de golos marcados e aí, apontando 3 na receção aos beirões, as águias chegam aos 6, contra os 5 atuais dos minhotos.Caso o Benfica ganhe ao Sp. Covilhã por 2-0, o apuramento para a final four será decidido com recurso à média de idades dos jogadores utilizados pelas águias e pelo V. Guimarães nos dois jogos da fase de grupos.Qualquer outro cenário (vitória do Benfica por um golo, empate ou triunfo do Sp. Covilhã) apura automaticamente o V. Guimarães para a final four.