As equipas apuradas para a fase de grupos da Allianz Cup

Com o apuramento do Tondela, graças a uma vitória por 1-0 em Guimarães , está fechado o lote de equipas apuradas para a fase de grupos da Allianz CUP. O sorteio dessa mesma ronda está marcado para segunda-feira, pelas 12 horas, no Auditório João Aranha, na sede da Liga Portugal, no Porto.BenficaFC PortoSp. BragaSportingAVS SADFarenseEstorilLeixõesNacionalCasa PiaAroucaTondela