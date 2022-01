Assista ao Record Talks antes da final da Allianz Cup

Sábado à tarde (29 janeiro), antes da final da Allianz Cup, poderá assistir no nosso site ao '', subordinado ao tema 'Paixão no Futebol'.Uma conferência que contará com um painel de luxo, composto por Gonçalo Lopes (presidente da Câmara Municipal de Leiria), Pedro Proença (presidente da Liga Portugal), José Francisco Neves (Diretor de Transformação e Marketing da Allianz Portugal) e ainda quatro embaixadores da Liga e antigos craques do futebol nacional: Oceano Cruz, Nélson Pereira, Nuno Gomes e Helton.