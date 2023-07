AVS SAD volta a bater equipa da Liga Betclic e segue para a fase de grupos da Allianz Cup

Nenê celebra 40 anos e surpresa... voltou a marcar! Nenê celebra 40 anos e surpresa... voltou a marcar!

O AVS SAD voltou a surpreender ao bater, esta sexta-feira, o Vizela por 1-0, na segunda fase da Allianz Cup, eliminando assim duas equipas do escalão principal - havia vencido o duelo com o Chaves na primeira fase - no caminho para a Allianz Cup 2023/24. O único golo da partida foi apontado pelo experiente Nenê e garantiu o apuramento para a fase de grupos da competição.Amanhã [sábado], Santa Clara e Tondela entram em campo às 15h30 para definir qual das duas equipas defrontará o Vitória de Guimarães na segunda fase. Mais tarde, pelas 18 horas, o Farense discute com a UD Oliveirense o apuramento para a fase de grupos da prova, assim como Estoril e Belenenses. Este último duelo tem início marcado para as 20h30.