Belenenses, Académico de Viseu e Torreense prometem boa imagem na Allianz Cup

O sorteio da primeira fase da Taça da Liga, que teve lugar esta segunda-feira em Lisboa, deixou satisfeitos os presidentes de Belenenses, Académico de Viseu e Torreense.

De regresso aos campeonatos profissionais onze anos depois, o Belenenses irá receber o primodivisionário Famalicão, no Restelo, na primeira fase da Taça da Liga.

O resultado do sorteio da competição, realizado em Lisboa na sede da seguradora Allianz, patrocinadora da competição, deixou o presidente do Belenenses, Patrick Morais de Carvalho, bastante satisfeito.

"É motivo de grande satisfação e orgulho o Belenenses estar de volta à alta-roda do futebol português. Termos no Restelo o primeiro jogo neste regresso é algo que nos deixa muito satisfeitos, ainda para mais frente a uma equipa da I Liga, e por isso ficámos muito entusiasmados", vincou o líder do emblema da cruz de Cristo.

O Belenenses regressou esta segunda-feira ao trabalho, apostando na continuidade da maioria do plantel que subiu da Liga 3.

"Vamos manter uma estrutura forte da época passada, de onde transitam 15 jogadores. Nesta altura temos apenas dois ou três jogadores contratados. Vamos participar com muita responsabilidade e vontade de deixarmos uma imagem positiva Teremos provavelmente o orçamento mais baixo da II Liga, por isso o foco tem que ser total no campeonato. Em relação à Taça da Liga teremos que atacá-la com toda a dignidade e responsabilidade", admitiu Patrick Morais de Carvalho em declarações aos jornalistas.

O Académico Viseu estreia-se na Taça da Liga com uma deslocação a Vila do Conde para defrontar o Rio Ave, mas, apesar de jogar na condição de visitante, o presidente da SAD, Mariano Lopez, espera repetir a proeza da época passada em que os viseenses atingiram a final-four da competição.

"A Taça da Liga é uma competição muito interessante para nós. O Rio Ave é uma equipa forte e será certamente um duelo interessante, mas vamos fazer tudo para chegar longe na competição", afirmou.

Quanto ao Torreense, que também regressou esta segunda-feira ao trabalho, irá receber o Mafra na primeira eliminatória da prova.

Bruno Vitorino, presidente da SAD, falou em chances "repartidas" para as duas equipas, admitindo, por outro lado, que o foco do Torreense está em melhorar o nono lugar no campeonato atingido na época transata.

"Espero que seja um bom espetáculo, com estádio cheio e que possamos realçar o fato de duas equipas do Oeste estarem a disputar uma competição profissional. Queremos fazer melhor do que nono lugar do ano passado, por isso esperamos uma época positiva e tranquila", expressou o líder da SAD do Torreense.