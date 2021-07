Belenenses SAD com baixas para defrontar o Mafra

Apesar de a temporada oficial ainda não ter começado, Petit sabe bem o que esperar do primeiro adversário na Allianz Cup. "Analisámos o Mafra e joga em 4x3x3, com bons princípios de jogo. É uma equipa com boas dinâmicas mas o mais importante é darmos continuidade ao nosso trabalho. Queremos passar e vamos fazer tudo para conseguir", resumiu o treinador do Belenenses SAD, numa... videoconferência de imprensa.

O técnico dos azuis do Jamor ainda não tem o plantel fechado nem o melhor onze para este jogo. "Perdemos seis titulares e temos o Sandro lesionado. Ainda esperamos mais jogadores e depois de chegarem tentaremos fazer uma época igual ou melhor do que a anterior", rematou.

O extremo Pedro Nuno, contratado ao Moreirense, não está a 100 por cento para ser titular mas deverá ser convocado, ao contrário de Sandro, que se lesionou no jogo frente ao Sporting, nesta pré-época, e é baixa certa.

O Mafra, equipa sensação da Allianz Cup em 2020/21, quer surpreender. "Sabemos que vai ser difícil mas estamos confiantes. Quero ver uma equipa mais intensa, agressiva e dominadora", afirmou o técnico, que não poderá contar com o reforço Kikas pelo facto de este estar emprestado, precisamente, pelo Belenenses SAD.