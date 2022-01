Benfica vence Boavista no jogo das glórias

Antes da primeira meia-final da Allianz Cup entre Boavista e Benfica, as duas equipas defrontaram-se num jogo de glórias, com boa disposição à mistura, e em que as águias levaram a melhor, vencendo por 4-3. Desta feita, o Benfica passa à final e aguarda pela qualificação de Santa Clara ou Sporting no derradeiro jogo, que será disputado no sábado, na antecâmara da final da Allianz Cup.Fernando Meira, Miguel, Nuno Assis e Bruno Basto marcaram pelos encarnados em Leiria. Pelas panteras faturaram Rui Lima (2) e Cadinha.Artur, Paulo Madeira, Fernando Meira, Bruno Basto, Abel Xavier, Miguel, Mantorras, Nuno Assis, Simão e Dimas. Este último foi jogador-treinador.Alfredo, Simão Coutinho, Miguel Cid, Tavares, Nelo, Paulo Sousa, Moreira, Cafu, Cadinha, Sérgio Carvalho, Rui Lima, Ricardo Silva, Marçal, Tiago Pinga e Sérgio Leite. Caetano foi o treinador.