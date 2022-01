Bilhetes das meias-finais da Allianz Cup à venda na Fan Zone

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os bilhetes para as meias-finais da Allianz CUP, ou seja, para o Benfica-Boavista e Sporting-Santa Clara, estão à venda, a partir deste domingo, na Fan Zone, na Liga Portugal Store, no Jardim Luís de Camões, no centro de Leiria.Recorde-se que os jogos estão agendados para o estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, na terça e quarta-feiras, respetivamente, às 19H45.