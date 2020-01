Bilhetes para o Sp. Braga-Sporting à venda: saiba onde os pode adquirir

Os bilhetes para o Sp. Braga-Sporting, marcado para esta terça-feira (19h45) no Estádio Municipal de Braga, estão à venda em diversos pontos e disponíveis para adeptos dos dois clubes.





Em Braga, cidade anfitriã da prova, podem ser adquiridos nas bilheteiras do Estádio, na Loja Oficial do clube e também no Braga Parque. Em Lisboa estão disponíveis nas bilheteiras do Estádio José Alvalade.Além disso, os adeptos que quiserem assistir ao encontro podem adquirir os bilhetes através do site da blueticket.