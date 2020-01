Bilhetes para o V. Guimarães-FC Porto à venda: saiba onde os pode adquirir

A venda de ingressos para a segunda meia-final da Allianz Cup, que opõe V. Guimarães e FC Porto, às 19h45 desta quarta-feira, no estádio Municipal de Braga, está disponível para adeptos dos dois clubes em diversos pontos.





Em Guimarães, os bilhetes podem ser comprados no Estádio D. Afonso Henriques, além do Espaço Guimarães, enquanto no Porto os ingressos estão à venda no Estádio do Dragão, NorteShopping e ArrábidaShopping.Os adeptos que quiserem assistir ao encontro podem ainda adquirir os seus títulos de ingresso na plataforma blueticket.pt