Bola da final da Allianz Cup à venda no site da Liga Portugal

A bola da final da Allianz Cup, disputada entre Sporting e Sp. Braga no passado dia 23 de janeiro, foi colocada à venda no site da Liga Portugal. Refira-se que a bola foi decorada com desenhos de 22 crianças da Fundação do Gil, "com cores e símbolos de esperança, fair play, justiça e equidade social", segundo explicou o organismo.





O valor da venda destas bolas personalizadas reverte, em parte, a favor do projeto 'cuidados domiciliários pediátricos' da Fundação do Gil, que apoia crianças socialmente vulneráveis, devido a doenças crónicas e/ou degenerativos-Em comunicado, a Liga Portugal explicou que "as bolas podem ser adquiridas na LigaStore, no site oficial da Liga Portugal" Estão disponíveis em formato réplica ou original (edição limitada).