Bola da final da Allianz Cup entre Benfica e Sporting será única e especial

A bola da Final da Allianz Cup 2021/22 será única e muito especial, pois contará com desenhos feitos por crianças hospitalizadas no Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão (CMRA), que com as suas ilustrações estarão na final, no epicentro do jogo. Esta será uma iniciativa da Fundação do Futebol da Liga Portugal e da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.O objetivo é transmitir uma mensagem de esperança e força para as crianças e jovens que diariamente enfrentam os maiores desafios, nos seus tratamentos e na sua reabilitação.Os desenhos produzidos pelas crianças surgirão estampados nos seis gomos brancos da bola da final. O processo de estampagem ficou a cargo da empresa Metronumbers que se associou, desta forma, à iniciativa.