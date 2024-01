Câmara de Leiria quer segurar Allianz Cup

O presidente da Câmara Municipal de Leiria faz um balanço "extremamente positivo" da passagem da Allianz Cup pela Cidade do Lis ao longo dos últimos quatro anos. De resto, Gonçalo Lopes vai mais além e admite mesmo a vontade de continuar a estreitar a relação com a Liga, considerando que a não só a cidade como toda a região de Leiria deu, ao longo destes quatro anos, "provas de grande capacidade organizativa, fruto do trabalho de diplomacia desportiva ", revelando também total disponibilidade para "continuar a aprofundar" a ligação com a entidade liderada por Pedro Proença, o que indicia que o município gostaria de renovar o contrato, que, recorde-se, termina este ano.





"Este foi um evento que ofereceu uma notoriedade extraordinária a Leiria, com o impacto mediático inigualável que o futebol oferece. É um caminho que pretendemos continuar a seguir no futuro, aliando a promoção de eventos desportivos à promoção do nosso território, contribuindo por esta via para o desenvolvimento local", concretizou o autarca.