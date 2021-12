Carlos Carvalhal e a 'final' com o Boavista: «Vamos com tudo para o Bessa»

Ganhar ou… ganhar. Só um triunfo na visita ao Boavista serve ao Sp. Braga para seguir em frente e atingir a final four da Allianz Cup. Carlos Carvalhal quer uma equipa com "vocação ofensiva" para poder marcar presença em Leiria."Este apuramento decide-se a dois jogos e, em função da vitória do Boavista em Paços, havia a necessidade de vencer no Bessa. Aquilo que estamos a projetar, porque temos preparado bem este jogo, é que só há um resultado que interessa e para conseguir uma vitória não temos de fazer um ataque avassalador, mas sermos equilibrados, com vocação ofensiva. Vamos com tudo para o Bessa para conseguir o objetivo de estar na final four, percebendo que vamos ter um adversário incómodo. Vamos tentar aproveitar as debilidades do Boavista para conseguir o objetivo", começou por dizer na conferência de imprensa."Isso é teoria. Na prática vamos ao jogo, é um treinador e equipas diferentes e vamos atirar-nos ao jogo para vencer. No campeonato empatámos, mas houve sinal mais do Sp. Braga. Fizemos um jogo muito bom, fomos extremamente infelizes, mas fizemos uma exibição segura. Mas isso não joga. Amanhã será um jogo com características de final, o passado conta zero, o histórico zero e as duas equipas vão querer estar na final four. Temos de estar ao nosso melhor nível.""Espero um Boavista dentro da linha que tem sido no início do ano. Uma equipa agressiva, que transita bem, que tem pontos fortes e debilidades. E é nisso que estamos mais focados. Boavista uma equipa 'caceteira'? Não, não é. Agressividade é uma coisa, nós também somos e não damos 'cacete' a ninguém. Não tem relação direta.""O Raúl não jogou no Dragão porque tem dificuldades em jogar de três em três dias. Está dentro das opções", finalizou.