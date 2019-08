Carlos Pinto: «Fui expulso porque disse "vai para o c******"»

Carlos Pinto foi expulso já perto do final do Leixões-Marítimo, depois de ter sido levantada a placa com o tempo de compensação. O técnico ficou desagradado com os cinco minutos concedidos por Artur Soares Dias e demonstrou esse mesmo descontentamento ao 4.º árbitro, que não gostou das palavras proferidas e chamou o juiz principal, o qual acabou por dar ordem de expulsão ao treinador do Leixões.





Em conferência de imprensa, Carlos Pinto revelou o que disse e explicou que não concorda que as suas palavras tenham sido suficientes para a punição de que foi alvo."Eu vivo muito o jogo e vou sempre fazê-lo. Fui expulso porque usei uma expressão que não é uma ofensa. "Cinco minutos? Vai mas é para o c******", foi isto que eu disse. Não acho que devesse ter sido expulso", apontou.