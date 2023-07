Casa Pia ataca fase de grupos com Lelo no onze frente ao Torreense

O regresso de Lelo ao onze é a principal novidade do Casa Pia na visita ao Torreense. O lateral-esquerdo, que começou mais tarde a época, fez 45 minutos frente ao Länk Vilaverdense e agora vai recuperar o seu lugar na equipa titular, num jogo em que Filipe Martins não espera facilidades. "Vamos defrontar uma equipa com qualidade, temos de ser muito competentes e ambiciosos para atingir a fase de grupos", disse o treinador.

Do lado do Torreense, Rui Ferreira destacou a qualidade do conjunto lisboeta: "Um adversário forte, de 1ª Liga e que joga bom futebol. Muito bem orientado pelo Filipe Martins." Apesar de dar o favoritismo ao Casa Pia, o técnico não esconde a motivação que sente na equipa do Oeste por defrontar um conjunto de escalão superior e promete boa réplica: "Vamos tentar vencer e dar uma imagem diferente, mais agressividade, bola e ligação."