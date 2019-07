Casa Pia-Vilafranquense, 0-0: Desfecho igual ao da final do Campeonato de Portugal (4-1)

O Casa Pia seguiu em frente na Taça da Liga, ao vencer este domingo em Mafra o Vilafranquense por 4-1, no desempate por grandes penalidades, após uma igualdade sem golos no fim do tempo regulamentar.Numa reedição da final do Campeonato de Portugal, também favorável ao Casa Pia na 'lotaria' dos penáltis, os lisboetas criaram a primeira situação de perigo a abrir o encontro, mas o tiro de Mateus Fonseca ao ângulo da baliza do Vilafranquense foi desviado para canto por Filipe Semedo.Os minutos seguintes ficaram marcados pela intensa luta pela posse de bola a meio campo, com o Vilafranquense a responder como podia à maior pressão do Casa Pia, antes de dispor da sua primeira oportunidade, aos 19 minutos, sem que Leandro, primeiro, e Tocantins, à boca da baliza, conseguissem o desvio vitorioso.Impulsionado por este lance, o conjunto ribatejano cresceu e, quase a fechar a primeira parte, aos 41 minutos, Leandro atirou a rasar o poste da baliza lisboeta.Tal como no início do encontro, o Casa Pia voltou a entrar melhor na segunda metade. O Vilafranquense resistiu ao assédio da equipa de Luís Loureiro e voltou à carga à passagem do minuto 63, com Filipe Oliveira a rematar em zona frontal para nova defesa atenta de Rafael.Já dentro dos cinco minutos finais, Wilson Kenidy esteve perto de resolver o jogo a favor do Casa Pia, aproveitando um erro de Filipe Semedo, que saiu em falso da baliza. Valeu ao Vilafranquense o corte do central Marco Grilo.Nos 90 minutos não houve golos e tudo teve de ser decidido nas grandes penalidades. Tal como na final do Campeonato de Portugal, o Casa Pia foi mais feliz e venceu por 4-1, com Rafael a defender os remates de João Vieira e Marco Grilo e a apurar o Casa Pia para a segunda fase, para defrontar o Boavista, emblema da I Liga.Jogo no Estádio Municipal de Mafra.Casa Pia - Vilafranquense, 0-0 (4-1 nas grandes penalidades).Desempate por grandes penalidades:1-0, Wilson Kenidy.1-0, João Vieira (defesa de Rafael).2-0, João Coito.2-1, Filipe Oliveira.3-1, Roncatto.3-1, Marco Grilo (defesa de Rafael).4-1, David Rosa.Equipas:- Casa Pia: Rafael, David Rosa, Carlitos, Pedro Machado, Simão, João Coito, Kikas (Rodrigo Dantas, 89), Jorge Ribeiro, Roncatto, Wilson Kenidy e Mateus Fonseca (Martim, 70).- (Suplentes: Filipe Mendes, Jean, Rodrigo Dantas, Joel e Martim).Treinador: Luís Loureiro.- Vilafranquense: Filipe Semedo, Brigues, Marco Grilo, Diogo Izata, Ulisses, China, Pepo, Pedro, Filipe Oliveira, Leandro (Wilson, 78) e Gustavo Toncantins (João Vieira, 60).- (Suplentes: Silas, Leandro Antunes, Pimenta, João Vieira, André Pires e Wilson).Treinador: Filipe Moreira.Árbitro: Luís Máximo (AF Castelo Branco).Ação disciplinar: Cartão amarelo para João Coito (45), Diogo Izata (72) e Filipe Oliveira (88).Assistência: Cerca de 500 espetadores.