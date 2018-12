Triunfo inglório para o Chaves diante do Varzim

O Chaves sonhou, chegou a estar em posição de apuramento para a 'final four' da Allianz Cup, mas acabou por ficar pelo caminho, pese embora a vitória por 3-1 sobre o Varzim e o facto de ter acabado com os mesmos pontos do que o FC Porto (7).Esta tarde, na receção aos poveiros, os flavienses sabiam que tinham de fazer melhor do que os dragões, com um resultado que chegasse para anular a desvantagem nos critérios de desempate, mas ficaram a um golo desse objetivo - acabaram com a mesma diferença de golos (+3), mas perderam no desempate dos golos marcados (7 contra 5).Para a história, ainda assim, ficou a primeira vitória de Tiago Fernandes no comando dos transmontanos, com golos de Niltinho (34'), William (70') e Marcão Teixeira (76' pen.). Ruster, aos 37', fez o único tento da equipa da Segunda Liga, que acabou este Grupo C da Allianz Cup no terceiro lugar, com 3 pontos.Consulte o direto do jogo