Clássico da Allianz Cup: adeptos já sabem onde ficam

O clássico entre Benfica e FC Porto, referente às meias-finais da Allianz Cup, dia 22 deste mês, vai separar adeptos de águias e dragões entre as duas bancadas do Municipal de Braga.À boleia do início da venda de bilhetes para a partida - com preços entre os 15 e os 25 euros -, os azuis e brancos divulgaram no seu site que os seus adeptos vão ocupar a bancada nascente e os encarnados a poente.De forma a evitar conflitos, são também sugeridos trajetos distintos para a chegada ao Municipal de Braga. Os detalhes da operação de segurança só serão conhecidos em vésperas do encontro.