Coates e Darwin chamados ao Uruguai: ausências na final four da Allianz Cup confirmadas

Sebastián Coates e Darwin Nuñez vão falhar a final four da Allianz Cup, depois de esta madrugada terem sido confirmados na convocatória da seleção do Uruguai para os encontros com Paraguai (27/1) e Venezuela (1/2). A presença de ambos nos trabalhos da turma uruguaia neste duplo compromisso de qualificação para o Mundial'2022 já era esperada, ainda que o Sporting até tenha tentado a dispensa do defesa central. Em sentido inverso, e por isso disponível para a 'final four', fica Manuel Ugarte, médio que não foi chamado por Diego Alonso.Além da 'final four' da Allianz Cup, que poderá englobar duas partidas (as meias-finais e final), Coates será também baixa diante do Belenenses SAD, a 1 de fevereiro. Já Darwin, para lá das partidas da Allianz Cup falhará igualmente o duelo com o Gil Vicente.