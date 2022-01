Conheça os embaixadores da Liga para a presente temporada

Os 22 embaixadores da Liga Portugal para a presente temporada tomaram posse, este sábado, numa cerimónia que decorreu em Leiria, no âmbito do arranque da semana da final four da Allianz Cup. O evento contou com a presença do Presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, que foi também empossado embaixador da Liga pelo igualmente embaixador Manuel Fernandes."Este é um projeto onde os adeptos podem focar-se e centralizar as atenções naquilo que mais importa no futebol: os jogadores. O maior património do futebol são os jogadores. Quero deixar-vos aqui um agradecimento profundo, não só pela pele de embaixadores, mas sobretudo pelo passado de jogadores que nos proporcionaram", disse Pedro Proença no final da cerimónia.O dia ficou também marcado pela homenagem a Neno, antigo embaixador da Liga que faleceu em junho do ano passado.A lista de embaixadores é constituída por 22 antigos jogadores e treinadores, que irão desempenhar um papel na promoção do futebol português através da presença em eventos realizados pela Liga Portugal e atividades de responsabilidade social da Fundação do Futebol.HeltonQuimJoão PintoManuel FernandesPaulo FutreJorge AndradeChaínhoSimãoNuno GomesAlanRicardo RochaAndré Villas-BoasNenoNélson PereiraOceanoFernando MeiraMarco CaneiraNuno ValenteDomingos PaciênciaNuno CapuchoBetoLuís Boa Morte