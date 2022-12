Conselho de Disciplina arquiva processos a FC Porto e Chaves

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) arquivou, esta terça-feira, processos sumários a FC Porto e Chaves, que aguardavam esclarecimentos desde que as duas equipas se defrontaram, na 2.ª jornada do Grupo A da Allianz Cup, no passado dia 8 de dezembro.Tal como na altura, também agora não foram referidas as causas deste processo, sabendo-se apenas que houve conflitos nas bancadas, no intervalo da partida.Relativamente ao jogo mais recente dos dragões, o CD multou o FC Porto em 1.938 euros por se ter atrasado três minutos no regresso dos balneários, após o intervalo.