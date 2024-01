Corrida do Adepto animou Leiria antes da final da Allianz Cup

A manhã deste sábado, o último dia de Allianz Cup - Sp. Braga e Estoril defrontam-se mais logo na final, pelas 19h45 -, ficou marcada pela oitava edição da Corrida do Adepto, que teve ponto de partida no Estádio Dr. Magalhães Pessoa e juntou 1.650 participantes de várias gerações em Leiria. Na prova masculina, Carlos Tiago, da Run Tejo, levou a melhor sobre a concorrência ao cortar a meta em 00:33.02m, enquanto na prova feminina a vitória ficou para Kcénia Bougrova, da mesma equipa (00:37.30). Grandes nomes do atletismo nacional como Francis Obikwelu, Fernanda Ribeiro e Susana Feitor marcaram presença naquela que é já uma tradição na final four da Allianz Cup.