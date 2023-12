Costinha quer dar “prendinha” aos adeptos

Apesar da tarefa de “exigência máxima” que o Tondela terá pela frente na receção ao Sporting, precisando de vencer por dois golos para seguir para a final four da Allianz Cup, Costinha garante que “não há receio nenhum” no seio dos auriverdes. “Vamos desfrutar do jogo. Queremos passar à final four. Sabemos que é muito difícil, contra uma equipa muito boa, mas não há receio nenhum”, referiu o médio, sem retirar ambição ao discurso: “O Sporting, como é óbvio, vai querer estar na final four e o Tondela também tudo vai dar para isso. Seria fantástico e toda a gente em Tondela iria certamente mais feliz para o Natal. Tudo faremos para dar uma prendinha aos adeptos.”

Ainda assim, Costinha espera por um dia menos bom do Sporting, que considera ser “a melhor equipa do país, não só em termos de classificação, mas também de qualidade de jogo”.