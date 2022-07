Desentendimento entre Feddal e André Almeida: Conselho de Disciplina arquiva processo

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) decidiu, na reunião de segunda-feira, arquivar o processo de inquérito aberto na sequência do desentendimento entre Feddal e André Almeida, no túnel do Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, no intervalo da final da Allianz Cup, a 29 de janeiro.Concluída a instrução, a Comissão de Instrutores da Liga remeteu o processo ao Conselho de Disciplina, propondo o arquivamento, face à "ausência de indícios da prática de infrações disciplinares". O órgão federativo também decidiu pelo arquivamento.O Sporting venceu esse encontro, por 2-1. O central marroquino foi titular, ao passo que o capitão das águias não saiu do banco. Esse encontro já tinha originado outro processo, resultante de ofensas de Nuno Santos a Everton.