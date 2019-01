Embaixadores da Liga Portugal perderam 7-13 frente às lendas de La Liga

A equipa de embaixadores da Liga Portugal até começou bem, com um golo de Hélder Postiga, mas ao fim de 60 minutos de futebol foi a equipa de lendas de La Liga a sair vencedora do encontro, por expressivos 13-7.Resultado final de um jogo marcado pela boa disposição de todos os intervenientes, por bons golos, fintas e até por lances... polémicos. Que o diga Jorge Andrade! O antigo defesa cortou uma bola quando esta já tinha passado a linha de golo, o árbitro validou o golo à equipa espanhola e Jorge Andrade fez de imediato, com humor à mistura, o gesto que os árbitros fazem quando consultam o VAR. Até olhou para os ecrãs gigantes do recinto à espera de imagens... mas em vão.Foi um de muitos momentos animados de um desafio que foi levado bem a sério por ambas as partes. Os jogadores espanhóis têm maior entrosamento, tendo em conta que jogam com alguma frequência neste tipo de eventos, e isso acabou por fazer diferença. Mas também a falta de rotinas e de forma física dos portugueses. O comentário de João Pinto ao intervalo é elucidativo. "O nosso preparador físico não anda a trabalhar bem", gracejou, arrancando algumas gargalhadas dos presentes.Morientes continua com faro de golo e marcou quatro, tal como Alan, o embaixador da final four da Allianz Cup. Para Portugal marcaram ainda Ricardo Rocha (2) e Hélder Postiga (1). Já para as antigas estrelas de La Liga faturaram, além de Morientes, as seguintes figuras: Marcos Senna (3), Mendieta (2), Albelda (2), Luque (1) e Fernando Sanz (1).Os espanhóis contaram com os seis jogadores já nomeados e ainda o guarda-redes César Sánchez. Já a equipa dos embaixadores da Liga Portugal foi comandada por Manuel Fernandes e teve a participação de Quim, João Pinto, Ricardo Rocha, Alan, Postiga, Jorge Andrade, Ricardo, Chaínho, Helton, Sandro e Neno. Os antigos guarda-redes Ricardo e Helton não jogaram na baliza. Vítor Baía não foi a jogo, Nuno Gomes não competiu porque teve de rumar a Lisboa. Já Luisão brincou com a situação, dizendo que não foi a jogo "porque o certificado internacional não chegou a tempo".Este foi um jogo de futebol de 5, disputado no piso artificial do mini-estádio da fan zone da final four da Allianz Cup, em Braga.