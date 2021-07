Época arranca com Ac. Viseu-Casa Pia

A época 2021/22 vai começar em Viseu. A Liga divulgou os horários referentes à 1.ª e à 2.ª Fase da Allianz Cup e o duelo entre o Académico e o Casa Pia, marcado para as 18:00 horas de 23 de julho, uma sexta-feira, é o primeiro jogo da temporada.





1.ª Fase



2.ª Fase

No dia seguinte, e durante esse fim-de-semana, realizam-se os restantes jogos da primeira fase, menos o V. Guimarães–Leixões, que fecha a ronda às 20h15 de segunda-feira, dia 26, com transmissão na Sport TV.Os vencedores seguem para a 2.ª Fase da prova, marcada para o fim-de-semana seguinte (31 julho e 1 de agosto) em jogos com horários ainda sujeitos a alteração.Sexta-feira, 23 de julhoAc. Viseu–Casa Pia AC, 18H00Portimonense–Académica, 20H15 – Sport TVSábado, 24 de julhoTondela–Gil Vicente, 11H00 – Sport TVEstrela da Amadora–Vizela, 15H30 – Sport TVMafra–Belenenses SAD, 15H30Feirense–Famalicão, 17H00Trofense–Sp. Covilhã, 17H00Chaves–Farense, 18H00 – Sport TVDomingo, 25 de julhoPenafiel–Moreirense FC, 11H00 – Sport TVNacional–Estoril, 15H30 – Sport TVVilafranquense–Arouca, 17H30Marítimo–Boavista FC, 18H00 – Sport TVVarzim–Rio Ave, 18h00Segunda-feira, 26 de julhoV. Guimarães–Leixões, 20h15 – Sport TVSexta-feira, 30 de julhoPaços de Ferreira–Tondela/Gil Vicente, 20H15 – Sport TVSábado, 31 de julhoFeirense/Famalicão–Nacional/Estoril, 11H00Estrela da Amadora/Vizela–Penafiel/Moreirense, 15H30Trofense/SP. Covilhã–Mafra/Belenenses SAD, 18H00Domingo, 1 de agostoVilafranquense/Arouca–Varzim/Rio Ave, 11H00Chaves/Farense–Santa Clara, 15H30 – Sport TVMarítimo/Boavista–Portimonense/Académica, 20h30 – Sport TVSegunda-feira, 2 de agostoAc. Viseu/Casa Pia– V. Guimarães/Leixões, 20H15