Espetáculo de realidade aumentada na abertura da final da Allianz Cup

Minutos antes do arranque da final da Allianz Cup, entre Benfica e Sporting, a transmissão televisiva do encontro contou com a presença de elementos de Inverno em realidade aumentada, que serviram para embelezar o espetáculo televisivo e dar as boas-vindas aos dois clubes que se defrontam esta noite no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.