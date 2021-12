Estão definidos os embates das 'meias' da Allianz Cup

O Boavista garantiu esta quinta-feira a última vaga de acesso à final four da Allianz Cup, ao bater o Sp. Braga por 5-1 , marcando agora encontro com o Benfica na primeira das duas meias-finais que se disputarão em janeiro - em princípio no dia 25. A outra, a disputar no dia seguinte, irá colocar frente a frente Sporting e Santa Clara.Já a final, que coroará o chamado campeão de inverno está agendada para dia 29. Todos os jogos serão disputados em Leiria.