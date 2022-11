Estrela da Amadora-Benfica com nova data e horário

A Liga Portugal comunicou este sábado a nova data e horário do encontro entre Estrela da Amadora e Benfica, a contar para a 1.ª jornada da fase de grupos da Allianz Cup. A partida, que estava inicialmente agendada para as 20:45 horas do dia 21 foi antecipada para as 19 horas do dia 20, no próximo domingo.