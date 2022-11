Falha na iluminação suspende temporariamente o Penafiel-Moreirense

O duelo entre FC Penafiel e Moreirense, a contar para a primeira jornada do Grupo C da Taça da Liga, está temporariamente suspenso desde o minuto 60 devido a falha na iluminação no Estádio Municipal 25 de abril.

Em declarações aos microfones da Sport TV, Gaspar Dias, presidente do FC Penafiel referiu que o problema aconteceu devido a uma sobrecarga na zona. "Nunca tinha acontecido isto aqui, foi a primeira vez. Há sempre uma primeira vez para tudo. Segundo a EDP, foi devido a uma sobrecarga na zona. Também está a decorrer aqui o S. Martinho, que também leva muito eletricidade. Vamos poder retomar o jogo", começou por afincar o líder do clube de Penafiel, assumindo que o adiamento da partida seria "chato em qualquer circunstância": "É chato adiar em qualquer circunstância. Felizmente, a EDP conseguiu fazer a reparação a tempo."

Desafiado a adivinhar o resultado final, Gaspar Dias pediu para que se mantivesse tudo igual. "Quero continuar a ganhar [penafidelenses na frente do marcador, por 1-0] e que esta falha na iluminação não traga uma falha no resultado."



Recorde-se que também fazem parte do Grupo C o Estrela da Amadora e o Benfica, que se defrontam no domingo.