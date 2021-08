Famalicão-Estoril, 1-0: Reforço garante 'carimbo' para fase seguinte

O Famalicão garantiu este domingo a passagem à fase de grupos da Allianz Cup, depois vencer o Estoril por 1-0, num desafio entre dois conjuntos da Liga Bwin decidido com um golo solitário de Bruno Rodrigues.

O avançado brasileiro, reforço dos minhotos para esta temporada, apontou o golo que desequilibrou o encontro logo aos nove minutos, numa vantagem que os canarinhos ainda ameaçaram anular, mas viram-se condicionados com a expulsão de Crespo, no final da 1.ª parte.

Os cerca de mil adeptos famalicenses, que há mais de 500 dias não sentiam a emoção do jogo no estádio, viram a equipa entrar de forma consistente, e ainda antes dos 10 minutos festejaram efusivamente o golo de Bruno Rodrigues, num bom trabalho do atacante, que chegou dos brasileiros do São Paulo, sobre o guarda-redes contrário, na sequência de um canto.

O Estoril ainda tentou, pouco depois, responder à contrariedade, numa boa desmarcação de André Clóvis, finalizada com um remate ligeiramente ao lado, mas o maior perigo continuava a ser criado pelos minhotos.

Ofori, num par de ocasiões, esteve perto de ampliar a vantagem da equipa, primeiro com uma perdida incrível, quando estava isolado frente ao guardião adversário, e, depois, com um remate de longe, mas que saiu por cima.

Este desperdício dos locais quase teve castigo já depois da meia hora, com os canarinhos a ficarem a centímetros de resgatar o empate, através de duas iniciativas do inconformado André Clóvis.

No entanto, a tarefa de recuperação do conjunto lisboeta viria a complicar-se já perto do intervalo, quando Crespo viu dois cartões amarelos em menos de três minutos e recebeu ordem de expulsão, deixando a equipa debilitada para o segundo tempo.

Os nortenhos ainda tentaram explorar essa debilidade no reatamento, e Iván Jaime esteve perto do 2-0, num cabeceamento mas, o Estoril foi disfarçando a inferioridade numérica e ameaçando o empate, com ações de Chiquinho e do inevitável André Clóvis.

O Famalicão foi recuando, ainda rondou o golo da tranquilidade num remate de Pablo, mas na parte final, teve de sofrer para estancar o tudo por tudo dos visitantes, que chegaram a criar alguns calafrios ao guardião Luiz Junior, mas não tiveram a mira suficientemente afinada para evitar a eliminação.

Jogo no Estádio Municipal de Famalicão, em Famalicão.

Famalicão - Estoril, 1-0.

Ao intervalo: 1-0

Marcador:

1-0, Bruno Rodrigues, 09 minutos.

Equipas:

Famalicão: Luiz Júnior, Diogo Figueiras, Batubinsika, Riccieli, Rúben Lima, David Tavares (Ugarte, 73), Gustavo Assunção, Ofori (Pablo, 63), Ivo Rodrigues (Geovani, 83) Iván Jaime e Bruno Rodrigues (Verdonk, 83).

(Suplentes: Dalberson, Dani Morer, Verdonk, Ugarte, André Ricardo, Saldanha, Geovani, Pablo e Patrick William).

Treinador: Ivo Vieira.

Estoril: Thiago, Carles Soria, Vital (Francisco Geraldes, 70), Lucas Áfrico, Joãozinho, João Gamboa (Lucho, 79), Rosier, André Franco (Bruno Lourenço, 73), Crespo, André Clóvis (Leonardo Ruiz, 73) e Chiquinho.

(Suplentes: Dani Figueiras, Francisco Geraldes, Lucho, Coly, Leonardo Ruiz, Bruno Lourenço, David, Elias Achouri e Gilson).

Treinador: Bruno Pinheiro.

Árbitro: António Nobre (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Vital (21), Ofori (30), Crespo (42 e 45), Riccieli (45+2), Carles Soria (78) e Francisco Geraldes (90+3). Cartão vermelho por acumulação para Crespo (45).

Assistência: Cerca de 1.000 espectadores.