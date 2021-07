Famalicão-Feirense, 1-0: Ivo Rodrigues decide com golo nos primeiros instantes

O Famalicão venceu este sábado o Feirense por 1-0, em jogo da primeira fase da Allianz Cup, disputado no Estádio Marcolino de Castro, e seguiu em frente na competição.

O único golo da equipa de Ivo Vieira foi marcado ainda na primeira parte, na sequência de um remate dentro da área de Ivo Rodrigues, aos 17 minutos, garantindo ao Famalicão um lugar na segunda fase da competição.

O Famalicão foi a equipa mais acutilante durante a primeira parte, aproveitando uma falha na defesa do Feirense para se colocar em vantagem, com Verdonk a servir Ivo Rodrigues na pequena área, que bateu o guarda-redes do Feirense com um remate eficaz, aos 17 minutos.

O Feirense teve uma ténue reação ao golo sofrido, mas foi o Famalicão a estar mais perto de ampliar a vantagem, com o guarda-redes Igor a vencer o duelo com Iván Jaime, negando por duas vezes o golo ao avançado espanhol (21 e 33).

A fechar a primeira parte, o guarda-redes do Feirense voltou a evidenciar-se, evitando o golo do Famalicão com uma defesa apertada a um remate de Ivo Rodrigues, aos 41 minutos.

No início da segunda parte, o Famalicão beneficiou de uma grande penalidade que castigou falta de João Tavares sobre Bruno Rodrigues, mas o avançado brasileiro viu o golo ser-lhe negado na cobrança do castigo máximo com uma defesa de Igor junto ao poste, aos 49 minutos.

O Feirense acabou por se tornar mais audaz e esteve perto de igualar a partida aos 57 minutos, num remate de Latyr ao segundo poste, com a bola a sair por cima da baliza de Júnior.

Pouco depois, foi a vez de Vargas criar perigo, com o avançado do Feirense a rematar cruzado já dentro da área, com Júnior a evitar o golo da equipa de Rui Ferreira, aos 60 minutos.

O Feirense balanceou-se no ataque na procura da igualdade e esteve mais uma vez perto de chegar ao empate, quando Latyr surgiu isolado na área, mas o médio rematou por cima da baliza de Júnior, aos 77 minutos.

Nos minutos finais, o Feirense manteve a pressão sobre o Famalicão, que soube defender a vantagem de forma concentrada, controlando as ações ofensivas da equipa de Rui Ferreira.

Jogo no Estádio no Estádio Marcolino, em Santa Maria da Feira

Feirense -- Famalicão: 0-1

Ao intervalo: 0-1

Marcador:

0-1, Ivo Rodrigues, aos 17 minutos.

- Feirense: Igor, Diga (André Rodrigues, 74), Sidney, João Pinto, Manu, Zé Ricardo (Fati, 74), Washington, Latyr, João Tavares (Samuel Teles, 74), Fábio Espinho (João Paulo, 80) e Vargas (Tiago Dias, 65).

(Suplentes: Arthur, Fati, Samuel Teles, João Paulo, André Rodrigues, Cavadas e Tiago Dias)

Treinador: Rui Ferreira.

- Famalicão: Júnior, Diogo Figueiras, Patrick Williams, Verdonk, Rúben Lima, Gustavo Assunção, Ofori (Ryan Teague, 80), David Tavares (Lukovic, 80), Iván Jaime (Anderson, 88), Bruno Rodrigues (Dani Morer, 60) e Ivo Rodrigues.

(Suplentes: Dalberson, Dani Morer, Lukovic, Ryan Teague, Anderson, Baldé, Ibrahim e Lucas Henrique).

Treinador: Ivo Vieira

Árbitro: Hugo Silva (AF Santarém).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Bruno Rodrigues (57), Iván Jaime (67), Júnior (78), Tiago Dias (87) e Anderson (90+3).

Assistência: Jogo à porta fechada devido à pandemia de covid-19.