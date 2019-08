Famalicão-Sp. Covilhã, 0-2: Beirões surpreendem e avançam para a fase de grupos

Num Estádio Municipal bem composto, Famalicão e Sp. Covilhã defrontaram-se na segunda fase da Taça da Liga. A jogar em casa, os famalicenses não conseguiram confirmar o favoritismo e perderam por 2-0, sendo assim eliminados da prova.As duas equipas mostraram desde cedo quais os seus objetivos para o encontro. Enquanto os minhotos procuraram sempre ter a posse de bola, o conjunto comandado por Ricardo Soares explorou quase sempre o contra-ataque.Dessa forma, a primeira grande oportunidade da partida pertenceu ao Famalicão, com Guga Rodrigues a atirar ligeiramente por cima na marcação de um livre. A partir daqui, os visitados, fruto da boa organização defensiva do adversário, passaram a ter muitas dificuldades em aproximar-se da área contrária. Aproveitou o Covilhã, que na sequência de um cruzamento de Tiago Moreira chegou ao golo por intermédio de Jean.Os forasteiros aproveitaram da melhor forma o ascendente e dobraram a vantagem à passagem dos 33 minutos. Silva, depois de um erro de Defendi, fez o 2-0 com que se chegaria ao intervalo.A segunda parte ficou marcada pela tremenda percentagem de posse de bola e pouca objetividade do Famalicão. A turma de João Pedro Sousa só criou perigo através de bolas paradas, novamente por intermédio de Guga Rodrigues, e a vantagem do Sp. Covilhã perdurou até ao fim dos 90 minutos. Com este resultado, os pupilos de Ricardo Soares chegam à fase de grupos da Taça da Liga.Diogo Matos