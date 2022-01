Fan Zone está de volta esta terça-feira em Leiria

A Fan Zone da Allianz Cup regressa esta terça-feira, a Leiria, dia em que arranca a final-four da prova. As portas abrem na cidade Liz aos adeptos a partir das 10 horas, com a emoção do primeiro jogo reservada para a noite.Benfica e Boavista medem forças no Municipal de Leiria a partir das 20h25, lutando pelo primeiro lugar marcado na final da competição.Mas antes, já durante a tarde, haverá lugar à diversão com um momento sempre bem disposto: o primeiro jogo do torneio das glórias, entre antigos jogadores de águias e panteras, às 15 horas.Às 19 horas, já no Municipal de Leiria, o DJ Wilson Honrado anima os adeptos antes do apito inicial.