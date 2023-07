Farense quer alcançar bis

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Farense marcou pela primeira vez presença na fase de grupos da Taça da Liga na época passada e quer agora repetir o feito, não apenas pelo impacto desportivo em causa, mas também por força dos dividendos financeiros que daí podem resultar. Ainda à espera de reforços, o treinador José Mota deverá fazer apenas acertos pontuais no onze que ultrapassou o Moreirense.

Entretanto, o Farense vai defrontar a Roma na próxima quarta-feira, no São Luís, a partir das 19.45, na primeira edição do Troféu Hassan, em homenagem ao antigo goleador marroquino.

Do lado da Oliveirense, o técnico Fábio Pereira garantiu uma equipa motivada no São Luís, apesar das limitações. "Vamos defrontar uma equipa forte, com processos bem definidos e muitos jogadores que transitam da época anterior. Ainda temos muitas limitações, mas os jogadores disponíveis estão motivados pelo resultado anterior e pela possibilidade de disputar mais um jogo deste nível", disse, antes de concluir: "Há otimismo, sabendo que é o último passo para entrar na fase de grupos e que não temos nada a perder".