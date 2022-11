há 23 min 20:00

Arouca-Feirense, 1-1

Está terminado o duelo entre Arouca e Feirense, com o 1-1 a prevalecer até ao apito final. Um ponto para as duas equipas no arranque do Grupo G.



Classificação do Grupo G:

1. Feirense, 1 ponto

2. Arouca, 1 ponto

3. Leixões, 0 pontos

4. Santa Clara, 0 pontos

5. Oliveirense, 0 pontos