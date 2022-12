FC Porto e Sporting já conhecem árbitros para os jogos da 2.ª jornada da Allianz Cup

O Conselho de Arbitragem da FPF anunciou esta sexta-feira os árbitros nomeados para os jogos da Allianz Cup, que se realizam de 3 a 8 de dezembro, entre os quais os encontros de Sporting e FC Porto a contar para a 2.ª jornada da prova.Miguel Nogueira vai ajuizar o Rio Ave-Sporting, que tem arranque marcado para as 20h30 de dia 7. No dia seguinte, o FC Porto visita o Chaves, a partir das 19 horas, com arbitragem de Cláudio Pereira.Casa Pia-Sp. BragaÁrbitro: Fábio VeríssimoAssistentes: Paulo Soares e José Mira4.º árbitro: Diogo RosaVAR: Bruno VieiraAVAR: André NarcisoTrofense-Paços de FerreiraÁrbitro: Gustavo CorreiaAssistentes: Tiago Costa e Tiago Leandro4.º árbitro: Rui SilvaVAR: João PinhoAVAR: Luciano MaiaArouca-LeixõesÁrbitro: Tiago MartinsAssistentes: Bruno Jesus e Hugo RIbeiro4.º árbitro: Hugo SilvaVAR: David SilvaAVAR: Carlos CamposMafra-VizelaÁrbitro: João GonçalvesAssistentes: Pedro RIbeiro e Ângelo Carneiro4.º árbitro: Miguel FonsecaVAR: Diogo RosaAVAR: Hugo MiguelEstoril-TorreenseÁrbitro: Hélder CarvalhoAssistentes: Francisco Pereira e Hugo Marques4.º árbitro: Bruno VieiraVAR: Iancu VasilicaAVAR: Hélder MalheiroRio Ave-SportingÁrbitro: Miguel NogueiraAssistentes: Rui Cidade e Nuno Pires4.º árbitro: João PinhoVAR: Vasco SantosAVAR: Luís CostaFarense-MarítimoÁrbitro: Hélder MalheiroAssistentes: José Luzia e Hugo Coimbra4.º árbitro: Sérgio C. JesusVAR: Pedro RamalhoAVAR: Tiago MartinsChaves-FC PortoÁrbitro: Cláudio PereiraAssistentes: André Almeida e Sérgio Jesus4.º árbitro: João AfonsoVAR: Fábio MeloAVAR: Carlos MartinsFeirense-Santa ClaraÁrbitro: Carlos MacedoAssistentes: Álvaro Mesquita e Fábio Silva4.º árbitro: Tiago MendesVAR: Bruno CostaAVAR: Nuno Manso