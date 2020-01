FC Porto garante 'final four' da Taça da Liga

O FC Porto garantiu garantiu este domingo a derradeira vaga na final four da Taça da Liga, ao derrotar o Chaves fora de casa por 4-2. Com uma entrada decidida, os dragões rapidamente resolveram a questão na primeira parte, com Soares a ser figura ao marcar dois golos.





Para lá do apuramento para a ronda decisiva, os dragões sabem desde já que terão pela frente o V. Guimarães na meia-final a disputar em Braga.