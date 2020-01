Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

FC Porto na final da Allianz Cup após reviravolta diante do V. Guimarães em jogo com final polémico Tapsoba adiantou os minhotos, mas dragões deram a volta em 10 minutos; no final o Vitória ainda teve um golo anulado