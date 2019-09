Fernando Gomes: «Podemos chegar à final e procurar ganhar»

O representante do FC Porto Fernando Gomes assumiu o desejo de vencer a Taça da Liga, sem esquecer de frisar que vão respeitar os adversários do grupo D, o estreante Casa Pia, recém-promovido à segunda liga, o Santa Clara e o Desportivo de Chaves, também do segundo escalão.





"Os nossos princípios são respeitar os adversários e jogar sempre para ganhar. Uma palavra ao Casa Pia que está de volta às grandes competições, palavra de simpatia e de boas-vindas. Pensamos que podemos chegar à final e procurar ganhar", disse.