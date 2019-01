Fernando Morientes elogia Casillas: «Parece que está numa segunda juventude»

Fernando Morientes, de 42 anos, teceu rasgados elogios ao compatriota e amigo Iker Casillas. O antigo avançado espanhol esteve em Braga este sábado, enquanto embaixador de La Liga, no âmbito do programa alusivo à final four da Allianz Cup. Morientes diz que Casillas lhe disse que "está muito contente de estar no FC Porto e foi muito bem recebido. Parece que está numa segunda juventude, está encantado.""Em Espanha seguimos muito a Liga portuguesa, nós madridistas, por causa do Iker. Para todos os espanhóis, o futebol português é visto com qualidade porque tem sempre equipas no alto patamar do futebol europeu. O FC Porto é um dos grandes e está num alto patamar a nível mundial. O FC Porto tem jogadores e equipa para pensar em ser campeão de novo. E neste momento está em vantagem, está bem. A equipa tem grandes hipóteses de voltar a conquistar o título", referiu, em declarações adebruçando-se depois sobre o amigo Iker Casillas."Há um mês e meio falei com Casillas. Ele disse que estava muito contente de estar no FC Porto, foi muito bem recebido. E parece que está numa segunda juventude, está encantado. Iker foi um dos grandes da nossa história. Ainda tem um bom par de anos para fazer e sempre a um bom nível. É um jogador que se cuida bem, tem uma família interessante que o apoia, é um jogador que faz a diferença. Um exemplo para todos. Tenho muito boa realaço com ele", afirmou.O possível regresso de Casillas à seleção espanhola também mereceu um comentário de Morientes: "O tema seleção não me diz respeito. É meu amigo e está a jogar bem... O Iker teve uma etapa muito importante na seleção com muitos títulos e, nesse sentido, uma vez que saiu deve deixar o espaço para outros guardiões que apareceram, e em Espanha temos sorte pois há muitos bons guarda-redes. Iker é uma lenda do futebol espanhol e da nossa seleção."Morientes foi o avançado titular do Monaco na final de Gelsenkirchen. O FC Porto venceu o Monaco por 3-0 e conquistou a Liga dos Campeões, em 2003/04."Para nós foi uma final muito má, perdemos, tínhamos muitos lesionados e sabíamos que o FC Porto era grande equipa. Antes de lá chegarmos, eliminámos o Real Madrid e Chelsea, tínhamos a ilusão de vencer essa final mas o FC Porto tinha uma equipa fantastica, com Vítor Baía, Deco, Ricardo Carvalho... jogadores de grande peso mundial. Cedo controlaram jogo e percebeu-se que seria muito difícil o Monaco vencer essa final", recordou.