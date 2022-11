Filipe Martins e a visita ao P. Ferreira: «Não espero facilidades»

Lado a lado com José Mota, técnico do P. Ferreira, o seu próximo adversário, Filipe Martins fez, este sábado, na Thinking Football Summit, a antevisão à estreia do Casa Pia na Allianz Cup. Consciente do momento menos bom dos castores, o técnico não espera facilidades."Encaramos esta prova com responsabilidade, porque temos de defender sempre da melhor maneira o emblema. Vamos defrontar uma equipa que não está num bom momento, mas que tem qualidade, que está a tentar assimilar as ideias do seu treinador e não espero quaisquer facilidades", disse o treinador, antes de reforçar: "Bastam dois ou três jogos para mudar o estado anímico da equipa. O Paços tem qualidade e apenas precisa de um clique de confiança para dar a volta."Salutando a iniciativa da Liga Portugal em realizar a antevisão em conjunto, Filipe Martins enaltece a vontade de continuar na senda dos bons resultados. "O P. Ferreira não começou, foi perdendo a confiança e estão à procura de a recuperar. Pelo contrário, nós queremos continuar o nosso processo e manter a bitola exibicional e de resultados, sabendo que é difícil manter o nível, mas vamos encarar sempre o próximo jogo como o mais importante."O Casa Pia visita o P. Ferreira, este domingo, pelas 20h15, em jogo da Allianz Cup.