Filipe Martins: «Tentámos chegar ao empate de todas as formas»

Filipe Martins, treinador do Casa Pia, mostrou-se naturalmente insatisfeito pela derrota (0-1) com o Sp. Braga na 2ª jornada do grupo D da Allianz Cup, resultado que deixa os gansos sem hipóteses de seguir em frente na prova. O técnico sublinha que a expulsão de Banza não facilitou a tarefa da formação da casa."Não entrámos mal. Entrámos de forma equilibrada e a criar situações junto da baliza do Sp. Braga, mas a partir do momento em que começámos a estender as nossas linhas, começámos a criar espaços que o Sp. Braga explorou. Depois, com a qualidade dos jogadores do Sp. Braga, começámos a ter dificuldades e a não controlar tão bem o jogo", começou por referir."Não digo que não seja mais fácil, porque é, mas a única facilidade que temos [a jogar contra dez] é passar com maior facilidade da primeira zona de construção para a segunda. A partir da segunda fase, não temos vantagem nenhuma porque é o que enfrentamos normalmente. Temos mais facilidade em entrar no meio-campo ofensivo, mas, depois, vamos encontrar linhas mais compactas. Tentámos por fora, pelo espaço interior, e com as opções que tínhamos no banco, tentámos que a equipa fosse mais agressiva e podíamos ter feito o golo do empate. Tentámos chegar ao empate de todas as formas", vincou.