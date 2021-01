'Final four' da Allianz Cup conta com adeptos no estádio em forma virtual

A edição 2021 da Allianz Cup volta a ser palco de inovação na 'final four' que decorre até amanhã. Os dois encontros das meias-finais, Sporting-FC Porto e Sp. Braga-Benfica, proporcionaram a presença de adeptos no Estádio Municipal de Leiria... de forma virtual, através da transmissão televisiva, com recurso a uma 'Fan Wall' de realidade aumentada.





"Durante a transmissão dos jogos foi adicionada uma janela onde se encontravam apaixonados pelos seus clubes a assistir ao encontro, surgindo no topo do estádio, em realidade aumentada, algo nunca antes feito em Portugal", refere, em comunicado, a Liga Portugal, acrescentando que "a aposta na tecnologia continua a ser uma das bandeiras do organismo que tutela o futebol português". "Este foi mais um passo dado em prol da inovação, novamente com a Allianz Cup a ser o centro das atenções", acrescenta a nota.Ainda de acordo com a Liga, "trata-se de mais uma ação, no âmbito do Fan Home, que visa aproximar a massa adepta, tanto dos seus clubes, como do espírito da 'final-four', contando com o apoio e colaboração da Sport TV, 'media partner' da competição".A ferramenta volta a ser utilizada na final de amanhã, entre Sporting e Sp. Braga, e para participarem os adeptos das duas equipas poderão inscrever-se através do site oficial da Liga.