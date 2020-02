Final four da Allianz Cup rende multas pesadas para os quatro clubes

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol divulgou esta terça-feira o mais recente mapa de castigos e os quatro clubes que disputaram a final four da Allianz Cup, no Estádio Municipal de Braga, enfrentam multas elevadas no seu conjunto, quase todas por "comportamento incorreto do público".

Sp. Braga, FC Porto, V. Guimarães e Sporting terão de pagar 33.472 euros, valor relativo ao somatório de ocorrências nos três encontros da fase decisiva da competição.





Apesar de só ter realizado um jogo [meia-final perdida frente ao Sp. Braga] o Sporting é o clube que enfrenta multas mais pesadas num valor total de 12.623 euros, dos quais 10.200 euros se devem ao "arremesso de uma tocha incandescente para o relvado".O Sp. Braga, anfitrião da final four que acabou por vencer o troféu, é quem tem o valor mais baixo de multas a pagar, num total de 4.770 euros.

FC Porto [finalista vencido] e V. Guimarães [derrotado na meia-final frente ao FC Porto] foram multados em 8.671 e 7.408 euros, respetivamente.