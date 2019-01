Final marcado por fair play

Não é um cenário muitas vezes visto nos relvados portugueses, muito menos num confronto entre os grandes do futebol nacional e quando está em jogo uma final de uma competição, mas este Benfica-FC Porto terminou com... sorrisos e cumprimentos.

Depois de 90 minutos muito bem disputados, em que se assistiu a uma bela batalha tática entre os dois treinadores, Sérgio Conceição e Bruno Lage cruzaram-se no centro do relvado e cumprimentaram-se. Depois desta demonstração de fair play para com o homólogo do Benfica, o treinador dos dragões foi ter com Samaris, abraçou o internacional grego e esteve largos segundos à conversa com o médio encarnado, terminando o diálogo com... vários sorrisos à mistura. As demonstrações de fair play estenderam-se aos jogadores e Gedson e Bruno Costa trocaram camisolas, eles que têm partilhado o balneário das Seleções jovens ao longo dos anos.