Frederico Varandas e a Allianz Cup: «Estaremos na linha da frente pelo troféu»

Presidentes das equipas presentes na final four lançaram na revista da Liga os embates que prometem ficar para a história do futebol nacional.

É com "enorme satisfação" que o Sporting se apresenta novamente em Braga para "lutar pela revalidação", como vincou Frederico Varandas, foi levantado pela última vez pelos leões. Confiante de que a sua equipa se apresentará "para ganhar e também abrilhantar uma jornada que se quer fantástica para a promoção do futebol português", o líder verde e branco, destacou o crescimento que a mais recente prova do calendário nacional foi conseguindo ao longo do tempo: "Esta nova Taça da Liga tem conseguido fazer o seu caminho. Desde que foi criada, em 2007, através de uma proposta assinada pelo Sporting e pelo Boavista, nem sempre foi uma competição bem acolhida. Contudo, e indiferente às críticas, tem mostrado ser uma prova com espaço no próprio futebol português."

Num plano até algo intimista, Frederico Varandas não deixou de lembrar que Minho "é uma região de muitos sportinguistas", e que foi na cidade de Braga que se realizou "o primeiro convívio significativo feito com os sócios após a tomada de posse dos atuais órgãos sociais". "O Sporting, como não podia deixar de ser, será muito apoiado. Com bravura, lealdade e qualidade e o apoio extraordinário dos nossos adeptos estaremos na linha da frente para manter um troféu que é nosso e que queremos conservar. A esta convicção desportiva juntamos a firme resolução de prestigiar a Taça da Liga e, sobretudo, o futebol português que necessita de ser valorizado por aqueles que o protagonizam", escreveu o presidente, esperançado em ver "duelos intensos e competitivos dentro das quatro linhas, beleza e élan nos numerosos eventos extra-competição".